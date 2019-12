Nordkorea kritisiert Trump wegen Warnung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen Warnung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kritisiert.Trump hatte am Sonntag gewarnt, dass Nordkorea mit seinem feindseligen Verhalten alles verlieren könne.Nordkorea reagierte darauf mit einer Erklärung im Namen des Vorsitzenden des asiatisch-pazifischen Friedenskomitees. Nordkorea habe nichts zu verlieren und Trump scheine dies nicht zu wissen, hieß es in der am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung.Trumps Botschaft offenbare eine tief sitzende Angst, wurde der Beamte zitiert. Auch warnte er, dass Nordkoreas Führer Kim Jong-un seine Meinung über Trump ändern könne, sollte der Präsident seine Haltung nicht ändern. Er wiederholte Nordkoreas Forderung, wonach Trump sein Kalkül ändern solle, anstatt Drohungen auszustoßen.Trump hatte auf Twitter auf eine Bekanntgabe Pjöngjangs am Sonntag reagiert, wonach am Vortag ein sehr wichtiger Test auf dem Satellitenstartgelände Sohae in Dongchang-ri stattgefunden habe.