UN fordern Nordkorea zu Wiederaufnahme von Verhandlungen mit USA auf

Die Vereinten Nationen haben Nordkorea aufgefordert, wieder Gespräche mit den USA aufzunehmen.Man wiederhole die Forderung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu arbeiten und wieder Gespräche auf Arbeitsebene mit den USA aufzunehmen, sagte Sprecher Stephane Dujarric am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Diplomatisches Engagement sei der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden und einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel, betonte er.Die Äußerungen machte der Sprecher angesichts Nordkoreas Bekanntmachung eines sehr wichtigen Tests und der Bemerkung des nordkoreanischen Botschafters bei der UNO, Kim Song, dass die Denuklearisierung bereits vom Tisch sei.Nordkorea hatte gemeldet, am Samstag am Sohae Satelllitenstartgelände einen Test von großer Bedeutung unternommen zu haben. Experten halten es für möglich, dass ein neues Triebwerk für Interkontinentalraketen getestet wurde.