Reuters: EU untersucht Fusion koreanischer Schiffbauer Hyundai und Daewoo

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union wird eine umfassende Untersuchung für eine mögliche Genehmigung der Übernahme des südkoreanischen Schiffbauers Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering durch Hyundai Heavy Industries durchführen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei Informationsquellen.Hyundai wurde seit April einem Vorprüfungsverfahren der EU unterzogen. Der Konzern stellte Mitte November der Kartellbehörde der EU-Kommission einen Antrag auf die Prüfung der Unternehmenszusammenlegung.Die Europäische Kommission wird laut Reuters nächste Woche eine Untersuchung einleiten, nachdem eine vorläufige Prüfung am 17. Dezember endet.Hyundai unterzeichnete im März den Vertrag für die Übernahme von Daewoo. Neben einer Überprüfung durch die südkoreanische Kommission für fairen Handel unterliegt der Konzern in der EU, China, Singapur und Japan einer Untersuchung. Im November erhielt Hyundai eine Genehmigung von Kasachstan.