Nationales Notmaßnahmen gegen Feinstaub in Hauptstadtregion und Nord-Chungcheong

Am heutigen Dienstag gelten in der Hauptstadtregion und der Provinz Nord-Chungcheong Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung.



Das Umweltministerium teilte mit, dass eine Feinstaubwarnung von 6 bis 21 Uhr für beide Regionen gelte. Demnach führten die zuständigen Gebietskörperschaften Notmaßnahmen gegen Feinstaub durch.



Dies erfolgt erstmals seit der Erstellung einer Standardanleitung für das Krisenmanagement nach der Einstufung des Feinstaubs als soziale Katastrophe.



Demnach werden in der Hauptstadtregion Fahrzeuge der Abgasklasse 5 nicht zugelassen. In Nord-Chungcheong wird zu dieser Maßnahme nicht gegriffen, weil die entsprechende Anordnung erst im kommenden Jahr in Kraft tritt.



Im öffentlichen Sektor dürfen lediglich Fahrzeuge mit gerader Endziffer des Kennzeichens fahren. Betriebe mit hohen Feinstaubemissionen und öffentliche Einrichtungen wie Müllverbrennungsanlagen müssen die Betriebszeiten oder die Kapazitätsauslastung ändern. An den Baustellen müssen die Arbeitszeiten geändert werden.



Zehn Kohlekraftwerke werden vorläufig außer Betrieb genommen, bei 41 weiteren Kraftwerken darf beim Betrieb eine Obergrenze nicht überschritten werden.