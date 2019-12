„Parasite“ erhält drei Golden Globe-Nominierungen

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist in drei Kategorien für die Golden Globe Awards 2020 nominiert worden.Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Organisatorin der renommierten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen, gab die Nominierungen am Montag (Ortszeit) bekannt.Die schwarze Komödie wurde für die Kategorien beste Regie, bestes Filmdrehbuch und bester fremdsprachiger Film nominiert.Um den Regiepreis werde Bong mit Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes und Todd Philipps konkurrieren.In der Kategorie bester fremdsprachiger Film sind neben „Parasite“ „The Farewell“, „Les Miserables“, „Pain and Glory“ und „Portrait of a Lady on Fire“ in der engeren Wahl.Die Preisverleihung findet am 5. Januar in Beverly Hills statt.