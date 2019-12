Weltsicherheitsrat befasst sich offenbar Mittwoch mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Weltsicherheitsrat wird sich offenbar am Mittwoch mit Nordkorea befassen.Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hätten die USA Beratungen beantragt. Sie wollten über Nordkoreas jüngste Raketenstarts und die Möglichkeit weiterer Provokationen diskutieren.Pjöngjang hatte am Sonntag bekannt gegeben, auf seiner Abschussbasis Sohae einen sehr wichtigen Test durchgeführt zu haben.Ursprünglich hätten EU-Mitglieder für Dienstag Diskussionen über Menschenrechtsverstöße in Nordkorea vorgeschlagen. Die USA hätten als derzeitiges Vorsitzland entschieden, in einer Sitzung am Mittwoch über die drohende Eskalation um Nordkorea zu sprechen.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag, dass vorgeschlagen werden solle, die jüngsten Entwicklungen bei der Diskussion am Mittwoch umfassend zu berücksichtigen.Damit wären auch die jüngsten Raketentests und die Gefahr einer eskalierenden Provokation ein Sitzungsthema.