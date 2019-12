Internationales Frankreich beschließt humanitäre Nahrungshilfe für Nordkorea

Frankreich hat beschlossen, Nordkorea humanitäre Nahrungsmittelhilfe in Höhe von 110.000 Dollar zu leisten.



Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Dienstag.



Laut dem UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) beschloss die französische Regierung am 8. November, für ein Projekt des Welternährungsprogramms (WFP) für die Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea 111.000 Dollar zu spenden.



Dem OCHA zufolge stellte Frankreich dieses Jahr insgesamt 392.000 Dollar für Nordkorea zur Verfügung und liegt damit an achter Stelle beim Spendenvolumen für das kommunistische Land.



Das größte Geberland ist Südkorea, das neun Millionen Dollar für den Nachbarn spendete. Das entspricht 23,8 Prozent der sämtlichen Spendensumme von 37,79 Millionen Dollar. Dahinter folgt die Schweiz mit 8,63 Millionen Dollar oder 22,8 Prozent Anteil.