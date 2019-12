Wirtschaft Experten nennen Handelskrieg zwischen USA und China als größtes Risiko für Südkoreas Wirtschaft

In- und ausländische Wirtschaftsexperten nennen den Handelskrieg zwischen den USA und China als größtes Risiko für das südkoreanische Finanzwesen.



Die südkoreanische Notenbank hat 92 in- und ausländische Fachleute zu möglichen Risiken befragt, die die Stabilität des südkoreanischen Finanzwesens gefährden könnten.



74 Prozent nannten den Handelskonflikt zwischen den USA und China und 52 Prozent die anhaltende Wirtschaftsflaute in Südkorea. Es folgen die Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft (40 Prozent), die Haushaltsschulden (40 Prozent) sowie die finanzielle und wirtschaftliche Instabilität in China (39 Prozent).



53 Prozent sehen nur geringe Risiken auf dem südkoreanischen Finanzmarkt binnen eines Jahres. Die große Wahrscheinlichkeit eines solchen Risikos sehen nur 13 Prozent. Im Mai rechneten nur vier Prozent der Experten mit möglichen Risiken im südkoreanischen Finanzwesen innerhalb eines Jahres.