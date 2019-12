US-Aufklärer überfliegt erneut koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Inmitten der hitzigen Wortgefechte zwischen Pjöngjang und Washington haben die USA auch am Dienstag ein Aufklärungsflugzeug zur südkoreanischen Hauptstadtregion geschickt.Laut Aircraft Spots, einer Webseite für die Positionsdarstellung von Flugzeugen, flog eine E-8C Joint STARS, in einer Höhe von etwa 10.000 Metern über der koreanischen Halbinsel.Der Aufklärer zur Bodenüberwachung der US-Luftwaffe war bereits am 27. November und 3. Dezember über der koreanischen Halbinsel im Einsatz gewesen. Die E-8C ist in der Lage, aus neun bis zwölf Kilometern Höhe Bewegungen von Truppen und Ausrüstungen am Boden in Nordkorea präzise zu überwachen.Am Montag war eine RC-135W Rivet Joint über dem Süden der Provinz Gyeonggi geflogen.Beobachter meinen, dass US-Aufklärer während des Flugs absichtlich ihr Ortungsgerät eingeschaltet hätten. Man wolle offenbar demonstrieren, dass die Überwachungsaktivitäten gegenüber Nordkorea verschärft worden seien, um das Land militärisch unter Druck zu setzen und vor Provokationen zu warnen.