Präsident Moon wird in Chengdu Ministerpräsidenten Japans und Chinas treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird in diesem Monat im chinesischen Chengdu mit den Ministerpräsidenten Japans und Chinas zusammenkommen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt heute mit.Moon wird am 23. Dezember zu einem zweitägigen Besuch in die im Südwesten Chinas gelegene Stadt reisen.Dort sei ein Dreier-Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang geplant, hieß es.Auch werde ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping nicht ausgeschlossen. Inmitten angespannter Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA würde dann voraussichtlich die Korea-Frage erörtert werden. Angesichts Nordkoreas Drohungen mit Tests von ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM) würde Moon den chinesischen Staatschef wahrscheinlich darum bitten, Nordkorea davon abzuhalten, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Seoul.