Haushalt für 2020 ohne führende Oppositionspartei verabschiedet

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Dienstag den Haushalt für kommendes Jahr verabschiedet.Die Abgeordneten der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) waren der Abstimmung ferngeblieben.Regierende Minjoo-Partei Koreas, drei kleinere Oppositionsparteien und eine Koalition von parteilosen Abgeordneten verabschiedeten den Haushalt in Höhe von 512,3 Billionen Won oder 430 Milliarden Dollar am letzten Tag der Plenarsitzungen.Die Regierung hatte ein Budget in Höhe von 513,5 Billionen Won vorgeschlagen, jedoch wurde nach Beratungen noch einmal der Rotstift angesetzt.Verglichen mit dem diesjährigen Etat stehen der Regierung 9,1 Prozent mehr an Finanzmitteln zur Verfügung.Die LKP hatte ein Budget in Höhe von 499,2 Billionen Won vorgeschlagen. Ihr Antrag kam wegen Unstimmigkeiten mit Finanzminister Hong Nam-ki jedoch nicht zur Abstimmung.