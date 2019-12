US-Außenminister hofft auf Einhaltung von Verpflichtungen Nordkoreas

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hofft, dass Nordkorea seine Verpflichtungen einhält und auf Atom- und Raketentests verzichtet.Auch äußerte er am Dienstag im Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Washington die Hoffnung, dass Nordkorea weiterhin auf eine Denuklearisierung hinarbeitet.US-Präsident Donald Trump habe nach drei Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un seine Erwartungen eindeutig geäußert.Kim selbst habe das Versprechen gegeben, nuklear abzurüsten und gesagt, dass es keine Tests von Langstreckenraketen oder Atomwaffen geben werde. Die USA seien sehr hoffnungsvoll, dass Nordkorea sich weiterhin an all diese Versprechen halten werde.Auch würden die USA daran arbeiten, Orte und Verhandlungsmechanismen zu haben, die eine Kommunikation mit Nordkorea über die Denuklearisierung erlauben.Nordkorea hatte am Sonntag bekannt gegeben, einen sehr wichtigen Test auf seinem Satellitenstartgelände an der Westküste durchgeführt zu haben. Dies nährte Spekulationen, dass ein Antrieb für eine Interkontinentalrakete getestet worden sein könnte.