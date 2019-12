US-Präsident Trump ruft Russland zur Mithilfe bei Denuklearisierung Nordkoreas auf

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Russland zur Mithilfe aufgerufen, damit die Denuklearisierung Nordkoreas sichergestellt werden kann.Das Weiße Haus teilte am Dienstag in einer Presseerklärung mit, dass Trump diese Bitte bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergey Lawrow in Washington geäußert habe.Er habe Russland dringend gebeten, die US-amerikanischen Bemühungen zu unterstützen, damit Iran an der Entwicklung von Atomwaffen gehindert und die Denuklearisierung Nordkoreas sichergestellt wird.Sein Gespräch mit Lawrow erfolgte einen Tag vor der geplanten Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea. Das Gremium will sich mit den jüngsten Raketenstarts in Nordkorea und der Möglichkeit einer Eskalation um Nordkorea befassen.Die Vetomächte Russland und China hatten sich zuletzt auf die Seite Nordkoreas gestellt und ein schrittweises Vorgehen im Abrüstungsprozess angemahnt, während die USA eine rasche Lösung anstreben.