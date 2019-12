Twice erzielt mit „Heart Shaker“ 300 Millionen Klicks auf YouTube

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „Heart Shaker“ der Girlgroup Twice ist auf YouTube 300 Millionen Mal aufgerufen worden.Die 300-Millionen-Schwelle wurde am Dienstag übertroffen, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Titels im Dezember 2017.Von Twice gibt es damit nun sechs Musikvideos, die mehr als 300 Millionen Mal angeklickt wurden.Das Musikvideo zu „TT“ wurde mit Stand vom Mittwochmorgen 492 Millionen Mal abgespielt. Damit steht die Gruppe kurz davor, zum ersten Mal 500 Millionen Klicks zu erreichen.