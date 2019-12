Südkorea will traditionellen Maskentanz auf UNESCO-Welterbeliste setzen

Photo : KBS

Südkorea will die Aufnahme des traditionellen koreanischen Maskentanzes, Talchum, in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit beantragen.Die Behörde für Kulturerbe will eine Sammlung von 13 Maskentänzen, die auf der Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes stehen, beantragen.Der Maskentanz konnte dank seiner großen Repräsentativität als traditionelle Kultur und guten Überlieferung unter den 33 Kandidaten ausgewählt werden.Die Bewerbung wird im kommenden März bei der UNESCO eingereicht. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in die Liste wird im November 2022 getroffen.Eine gemeinsame Antragstellung mit Nordkorea konnte angesichts der jüngst abgekühlten Beziehungen nicht zustande kommen. Jedoch wird eine Einigung im letzten Augenblick nicht ausgeschlossen.