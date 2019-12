Börse legt vierten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch den vierten Tag in Folge zulegen können.Erneut sorgte die mögliche Verschiebung der US-Zölle auf chinesische für gute Stimmung an der Börse.Der Leitindex Kospi rückte um 0,36 Prozent auf 2.105,62 Zähler vor.Am Wochenende hatte es Medienberichte gegeben, nach denen US-Präsident Donald Trump die zusätzlichen Zölle auf chinesische Waren im Wert von 160 Milliarden Dollar verschieben könnte.Der koreanische Aktienmarkt habe seit November eine stärkere Korrektur durchlaufen als die Börsen in den USA und China. Der Kospi scheine nun wegen der Hoffnung auf die Verschiebung der Zölle verlorenen Boden gutzumachen, wurde Park Hee-chul von Mirae Asset Daewoo von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.