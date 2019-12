Parteien halten nach möglichen Kandidaten für Parlamentswahl Ausschau

Photo : KBS

Nach dem Ende der letzten regulären Sitzungsperiode der 20. Nationalversammlung wollen die Parteien Vorbereitungen auf die kommende Parlamentswahl beginnen.Die Freiheitspartei Koreas gab am Mittwoch bekannt, ungeeignete Personen wegen Vorwürfen in Bezug auf Universitätszulassungen, Beschäftigung, Wehrdienst und Staatsangehörigkeit von den Nominierungen auszuschließen.Wer dreimal wegen Alkohols am Steuer ertappt wurde oder für öffentlichen Aufruhr sorgte, wird ausgeschlossen.In der regierenden Minjoo-Partei Koreas wollen bereits elf langjährige Abgeordnete nicht mehr antreten. Zuletzt hatte Won Hye-young, der seine fünfte Legislaturperiode im Parlament verbringt, seinen Verzicht erklärt.