38 North: Offenbar Personal an Nordkoreas Atomtestgelände Punggye-ri

Experten in den USA haben Hinweise auf die Stationierung von Personal und Fahrzeugen auf dem Atomtestgelände Punggye-ri in Nordkorea entdeckt.Das berichtete das auf Informationen über Nordkorea spezialisierte Internetangebot 28 North am Mittwoch. Demnach seien auf Satellitenaufnahmen Fahrzeuge auf Straßen zu sehen, die zum zentralen Verwaltungsgebäude führen.Auch ließen sich Fußspuren im Innenhof entdecken. Die Fußspuren schienen zu einem kleinen Versammlungsplatz am Fuße der Treppe zum Innenhof zu führen.Die Aufnahmen seien am 18. November und am 7. Dezember erstellt worden.Obwohl sich nicht erkennen lasse, um welche Fahrzeuge und Aktivitäten es sich handele, liege es nahe, dass Personal auf der Anlage bleibe, so wie es auch im März schon festgestellt worden sei.Hinweise auf Aktivitäten im Umfeld der geschlossenen Testtunnel seien nicht zu entdecken.Nordkorea hatte am 25. Mai letztes Jahres bekannt gegeben, dass nach der Sprengung der Tunneleingänge die Anlage vollständig zerstört sei. Journalisten hatten die Sprengung aus größerer Entfernung beobachten können, doch wurden niemals ausländische Kontrolleure zu der Anlage vorgelassen.