US-Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die US-Zentralbank Fed hat den Leitzins eingefroren.Ihr Offenmarktausschuss (FOMC) habe bei einer zweitägigen Sitzung beschlossen, den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent zu belassen, teilte die Fed am Mittwoch (Ortszeit) mit.Die Fed hatte den Zins seit Ende Juli das dritte Mal in Folge gesenkt und signalisierte nun, den Zinssatz weiterhin einzufrieren.Es wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank angesichts der relativ günstigen Wirtschaftslage und der Bedingungen am Arbeitsmarkt in den USA keinen Anlass für eine Zinsänderung sehe.