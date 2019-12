Oppositionschef startet Sitzstreik gegen Reformgesetze

Photo : YONHAP News

Die Freiheitspartei Koreas hat im Parlamentsgebäude einen unbefristeten Sitzstreik begonnen, um die Verabschiedung der Gesetzentwürfe zur Reform des Wahlsystems und der Staatsanwaltschaft zu verhindern.Am Vorabend startete auch ihr Parteichef Hwang Kyo-ahn vor dem Hauptsitzungssaal einen Sitzstreik. Hwang beteuerte, dass er die Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes und eines Gesetzes zur Errichtung einer für Korruption von hohen Beamten zuständigen Ermittlungsstelle verhindern werde.Die führende Oppositionspartei bildete zudem eine Zentrale für Untersuchungen zu, wie sie es nennt, politischen Affären von Personen um Präsident Moon Jae-in.Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat vor, am Freitag eine Plenarsitzung des Parlaments zu eröffnen, um die ins Fast Track eingebrachten Gesetze wie das Wahlgesetz einzubringen.Sie will am Donnerstag abschließende Diskussionen mit anderen Oppositionsparteien führen, um eine Einigung zu erzielen.