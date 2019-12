Internationales Reuters: Nordkoreanische Hacker kooperieren mit osteuropäischen Cyberkriminellen

Laut einem Bericht gibt es Anzeichen, dass nordkoreanische Hacker bei Hacking-Verbrechen durchs Eindringen in Netzwerke mit osteuropäischen Cyberkriminellen, darunter auch Russen, zusammengearbeitet haben.



Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit).



Das in Kalifornien ansässige IT-Unternehmen SentinelOne schreibe in einem Bericht, dass die Hackerorganisation Lazarus Group durch eine Cyberkriminalbande namens „TrickBot“ Zugang zu einigen ihrer Opfer erhalte, hieß es.



Die Lazarus Group ist als nordkoreanische Hackergruppe bekannt und steht im Verdacht, an den Cyberattacken auf Sony Pictures 2014 und auf die Zentralbank Bangladeschs 2016 sowie dem weltweiten Cyberangriff mit der Ransomware WannaCry 2017 beteiligt gewesen zu sein.