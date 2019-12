„Parasite“ bei SAG-Awards in USA nominiert

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist bei weiteren renommierten Filmauszeichnungen in den USA nominiert worden.Die schwarze Komödie wurde für den Preis für das beste Ensemble bei den Screen Actors Guild (SAG)-Awards, dem Preis für den besten Film, nominiert.Laut Medienberichten aus Hollywood am Mittwoch (Ortszeit) teilte die SAG, eine Gewerkschaft für Schauspieler in den USA mit, dass „Parasite“ in der engeren Wahl in der Kategorie „Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture“ sei. Der Film werde mit „Bombshell“, „The Irishman“, „Jojo Rabbit“ und „One upon a Time in Hollywood“ konkurrieren.In der Kategorie geht der Preis an die Haupt- und Nebendarsteller.Die Preisverleihung findet am 19. Januar statt.