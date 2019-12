Internationales Südkoreas Botschafter bei UN ruft zu anhaltenden Bemühungen in Korea-Frage auf

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat die internationale Gemeinschaft zu anhaltenden Bemühungen in Bezug auf Nordkorea aufgerufen.



Cho Hyun sagte am Mittwoch in einer Sitzung des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea, dass Seoul die Bedenken der Weltgemeinschaft über Nordkoreas wiederholte Raketentests teile.



Er rief Nordkorea auf, seine Verpflichtungen gemäß Sicherheitsratsresolutionen einzuhalten und zu Gesprächen mit den USA über die Denuklearisierung zurückzukehren.



Auch solle die Weltgemeinschaft Maßnahmen ergreifen, um Nordkorea zur richtigen Entscheidung zu veranlassen und gleichzeitig die Sicherheitsratsresolutionen gewissenhaft umsetzen.



Cho sagte weiter, dass die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs Seouls Priorität sei.



Nordkorea hatte am Wochenende erklärt, einen sehr wichtigen Test auf seinem Satellitenstartplatz in Dongchang-ri durchgeführt zu haben. Experten vermuten, dass ein Raketenantrieb getestet worden sei.