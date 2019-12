Bisher 23.000 nordkoreanische Arbeiter gemäß UN-Resolution heimgeschickt

Photo : YONHAP News

Mindestens 23.000 im Ausland beschäftigte nordkoreanische Arbeiter sind bisher gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats in ihr Heimatland zurückgekehrt.Nach Angaben auf der Webseite des Komitees des Sicherheitsrats für Nordkorea-Sanktionen am Donnerstag reichten bis 6. Dezember 47 Mitgliedsländer Berichte über die Umsetzung einer entsprechenden Regelung der Resolution 2397 ein.Laut Artikel 8 der am 22. Dezember 2017 verabschiedeten Resolution sollen die UN-Mitglieder alle für den Devisenerwerb beschäftigten Nordkoreaner und die für ihre Überwachung eingesetzten nordkoreanischen Beamten in ihrem Hoheitsgebiet bis 22. Dezember 2019 nach Nordkorea zurückführen.Russland berichtete, dass die Zahl der nordkoreanischen Staatsbürger, die Arbeitsvisa besitzen, von 30.023 am 31. Dezember 2017 auf 11.490 am 31. Dezember 2018 gesunken sei. Das entspreche einem Rückgang von 18.533 Personen.Kuwait schickte 904 Nordkoreaner heim, Vietnam 51 und Nepal 33.China legte am 8. März einen Zwischenbericht vor, der Inhalt wurde jedoch nicht bekannt gemacht. In der Volksrepublik werden die meisten nordkoreanischen Arbeiter vermutet.