Erneut US-Aufklärer über koreanischer Halbinsel im Einsatz

Photo : YONHAP News

Die US-Armee schickt vor dem Ablauf der von Nordkorea genannten Frist für Verhandlungen täglich ein Aufklärungsflugzeug zur koreanischen Halbinsel.Nach Angaben von Aircraft Spots, einer Webseite für die Positionsdarstellung von Flugzeugen, am Donnerstag, flog eine E-8C Joint STARS der US-Luftwaffe in etwa 8.840 Metern Höhe über der koreanischen Halbinsel.Der Aufklärer zur Bodenüberwachung war bereits am 27. November und 3. Dezember über der koreanischen Halbinsel gesichtet worden.Nachdem Nordkorea am Sonntag die Durchführung eines wichtigen Tests am Satellitenstartgelände in Dongchang-ri gemeldet hatte, schickten die USA jeden Tag einen Aufklärer zur koreanischen Halbinsel. Dahinter wird die Absicht vermutet, verschärfte Aufklärungsaktivitäten zu demonstrieren und dadurch Nordkorea unter Druck zu setzen.