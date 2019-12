Wirtschaft Börse in Seoul legt fünften Tag in Folge zu

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag den fünften Tag in Folge zugelegt.



Der Kospi gewann 1,51 Prozent auf 2.137,35 Zähler.



Am Vortag hatten die US-Börsen zulegen können, nachdem die US-Notenbank beschlossen hatte, ihren Leitzins in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent zu belassen.



Die Fed-Entscheidung habe bei den Anlegern für Erleichterung gesorgt, dies habe einen positiven Effekt auf die koreanische Börse gehabt, sagte Huh Jae-hwan von Eugene Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.