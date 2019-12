Südkorea und Indonesien wollen in Rüstungsindustrie enger kooperieren

Photo : KBS

Südkorea und Indonesien wollen ihre Kooperation in der Rüstungsindustrie verstärken. Dies gilt insbesondere für ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung eines Kampfjets der nächsten Generation.Darauf einigten sich Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und sein indonesischer Amtskollege Prabowo Subianto bei ihrem Treffen am Donnerstag in Jakarta.Sie diskutieren über die regionale Sicherheitslage, einschließlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel sowie Wege für die Förderung der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, beide Minister hätten vereinbart, Austausch und Kooperation in der militärischen Ausbildung zu beleben und die Zusammenarbeit bei UN-Friedenseinsätzen zu verstärken. Sie hätten sich auch darauf verständigt, auf der Grundlage der speziellen strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern die Kooperation zu vertiefen.Jeong besuchte am Mittwoch und Donnerstag Indonesien.