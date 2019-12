Wirtschaft Südkorea weitet dreitägigen visafreien Aufenhalt von Transitpassagieren auf weitere Flughäfen aus

Die Regierung will auch an regionalen Flughäfen Transitfluggästen einen visafreien Aufenthalt zu touristischen Zwecken erlauben.



Über eine entsprechende Strategie zur Entwicklung des regionalen Tourismus diskutierte die Regierung bei einer Sitzung unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yon am Donnerstag.



Dabei wurden vier hemmende Faktoren für die Entwicklung des regionalen Tourismus genannt, darunter mangelnde touristische Informationen und Unbequemlichkeiten bei der Ein- und Ausreise an regionalen Flughäfen. Es wurden Maßnahmen dagegen erörtert.



Die Regierung will demnach große PR-Veranstaltungen durchführen, beispielsweise eine Welcome-Woche für ausländische Touristen, die über einen regionalen Flughafen einreisen. Dabei sollen Flugtickets oder Tourprogramme zu Rabattpreisen angeboten.



An regionalen Flughäfen sollen mehr Direkt- und Transitflüge angeboten werden. Tourprogramme für dortige Transitpassagiere werden probeweise eingeführt. Ein 72-stündiger visafreier Aufenthalt zu touristischen Zwecken, der derzeit für Transitfluggäste am Flughafen Incheon möglich ist, wird demnach ab nächstem Jahr auf regionale Flughäfen ausgeweitet.



Die Regierung setzte sich das Ziel, durch solche Maßnahmen die Zahl der ausländischen Touristen von schätzungsweise 17,4 Millionen im laufenden Jahr auf 20 Millionen im kommenden Jahr zu erhöhen.



Unterdessen schlossen das Kulturministerium und das Landministerium ein Geschäftsabkommen für die Kooperation im Tourismus- und Verkehrswesen. Beide Ministerien wollen die Grundlagen für die Kooperation in den Bereichen Tourismus, Luftfahrt und Verkehr festigen, um die Strategie für den regionalen Tourismus voranzutreiben. Es wird ein Diskussionsgremium unter dem Ko-Vorsitz ihrer Vizeminister gebildet.