Nordkorea bezichtigt USA nach Sitzung des Weltsicherheitsrats der Provokation

Nordkorea hat die USA nach der Sitzung des Weltsicherheitsrats einer Provokation bezichtigt.Die Sitzung zu Nordkorea war auf Wunsch der USA einberufen worden.Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums sagte, dass die Provokation Nordkorea bei der Entscheidung geholfen habe, welchen Weg es in den festgefahrenen Nuklearverhandlungen wählen werde.Die Einberufung der Sitzung sei eine törichte Sache, die einen Bumerangeffekt haben werde. Es sei zu natürlich, dass die USA in Verhandlungen nichts anbieten könnten außer Gerede über einen Dialog, wurde der Sprecher in den staatlichen nordkoreanischen Medien zitiert.Nordkorea habe nichts mehr zu verlieren und sei zu einer Gegenmaßnahme zu allem bereit, für das sich die USA entscheiden würden, hieß es weiter.