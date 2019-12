USA hoffen auf Verzicht Nordkoreas auf Nuklear- und Raketentests

Photo : KBS

Die USA haben ihre Hoffnung betont, dass Nordkorea seine Zusagen einhält und weiter auf Tests von Atomwaffen und Langstreckenraketen verzichtet.Entsprechendes sagte Admiral William Byrne, Vizechef des Vereinigten Generalstabs, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.Mögliche Hinweise auf Provokationen durch Nordkorea wollte der Admiral nicht kommentieren. Er wolle in der Öffentlichkeit keine geheimen Informationen preisgeben.Stattdessen verwies er auf Nordkoreas Zusage, atomar abzurüsten und Versuche mit Interkontinentalraketen und Atomwaffen zu unterlassen. Die USA hofften, dass sich Nordkorea an sein Versprechen halte.Doch sei es keine Strategie, zu hoffen. Die USA würden zwar das Beste hoffen, aber auch auf das Schlimmste vorbereitet sein. Dies habe auch Verteidigungsminister Mark Esper tags zuvor im Repräsentantenhaus gesagt.Die USA würden Nordkoreas Rhetorik ernst nehmen und die notwendigen Mittel in Stellung bringen, um dieser Gefahr zusammen mit den südkoreanischen Partnern zu begegnen, sagte der Admiral weiter.