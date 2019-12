38 North: Weitere Aktivitäten an Nordkoreas Sohae Satellitenstartgelände

Photo : YONHAP News

Laut einer US-amerikanischen Webseite für die Nordkorea-Überwachung werden die Aktivitäten am Sohae Satellitenstartgelände im nordkoreanischen Dongchang-ri fortgesetzt.„38 North“ schrieb am Donnerstag (Ortszeit), dass auf Satellitenaufnahmen vom Mittwoch ein zehn Meter langer Lastwagen neben den Bunkern für Brennstoffe und Oxidationsmittel nahe dem vertikalen Prüfstand für Triebwerke zu sehen sei.Auch an der Beobachtungsanlage westlich des Prüfstandes für Triebwerke sei ein weiteres Fahrzeug gesichtet worden.38 North legte keine Analyseergebnisse dazu vor, für welche Aktivitäten und Zwecke die Fahrzeuge gedacht sein könnten.Nordkorea hatte am Sonntag bekannt gegeben, einen sehr wichtigen Test am Sohae Satellitenstartgelände unternommen zu haben. Seither wird spekuliert, dass Nordkorea mit einem Test einer Interkontinentalrakete oder einem Satellitenstart den Druck auf die USA erhöhen will.