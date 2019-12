Nationales Prognose: In 50 Jahren ernährt ein Erwerbstätiger einen Rentner

Laut einer Regierungsprognose muss in rund 50 Jahren jede Erwerbsperson in Südkorea einen Senioren ernähren.



Das ergab ein Bericht des Statistikamtes über gesellschaftliche Trends in Südkorea 2019.



Demnach wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung von etwa 14 Prozent im Jahr 2017 auf 47 Prozent im Jahr 2067 steigen.



Derzeit ernähren sechs Einwohner im erwerbsfähigen Alter einen über 65-Jährigen. Das Verhältnis wird sich in 50 Jahren zu 1:1 ändern.



Damit werde Südkorea am schnellsten in der Welt den höchsten Altenquotienten erreichen, hieß es.