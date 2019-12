Samsung will offenbar weitere acht Milliarden Won in Chipfabrik in China investieren

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will offenbar weitere acht Milliarden Dollar in die Speicherchipfabrik im chinesischen Xian investieren.Wie chinesische Medien und die Stadtregierung von Xian am Donnerstag berichteten, habe der Vizepräsident von Samsung Electronics Kang Bong-yong chinesischen Beamten gesagt, dass mit Investitionen in das zweite Werk in der Stadt begonnen worden sei.Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hatte das Investitionsvorhaben bereits im Oktober angedeutet. Er hatte damals gesagt, dass insgesamt 15 Milliarden Dollar für eine Fabrik ausgegeben würden, in der NAND-Speicher hergestellt würden.Der koreanische Elektronikkonzern hatte früher den Plan bekannt gegeben, über einen Zeitraum von drei Jahren ab 2017 sieben Milliarden Dollar in das Werk investieren zu wollen.Laut Branchenkennern würden die zusätzlichen acht Milliarden Dollar eingesetzt, um bis zum zweiten Halbjahr 2021 die Produktion mit weiteren Fertigungslinien auszubauen.