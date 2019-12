US-Seeaufklärer überfliegt koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Nach den täglichen Einsätzen von US-Aufklärungsflugzeugen ist nun auch ein Seeaufklärer der US-Marine über der koreanischen Halbinsel zum Einsatz gekommen.Aircraft Spots, eine Webseite für die Positionsdarstellung von Flugzeugen, teilte am Freitag mit, dass eine P-3C eine Mission über der koreanischen Halbinsel durchgeführt habe. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt.Die P-3C wird dafür eingesetzt, U-Boote aufzuspüren. Daher wird davon ausgegangen, dass ihr Einsatz dazu diente, Informationen über Bewegungen im Zusammenhang mit nordkoreanischen U-Booten zu sammeln.Nach weiteren Angaben von Aircraft Spots wurde zudem ein Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe über dem Ostmeer Koreas gesichtet. Eine RC-135S Cobra Ball sei von der US-Basis Kadena auf der japanischen Insel Okinawa gestartet und sei über dem Ostmeer geflogen.Nachdem Nordkorea am Wochenende einen sehr wichtigen Test am Sohae Satellitenstartgelände unternommen hatte, schickten die USA täglich einen Aufklärer zur koreanischen Halbinsel.