Facebook: Kimchi und Milchbad könnten 2020 weltweit Mode sein

Photo : YONHAP News

Laut Facebook könnten Kimchi und Milchbad im kommenden Jahr weltweit in Mode sein.Wie der Nachrichtensender CNN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, veröffentlichte Facebook den Bericht „2020 Topic and Trends Report“. Darin sammelte das weltgrößte soziale Netzwerk länderspezifische Themen, die Nutzer in 13 Länder geteilt hatten und die nach eigenen Angaben nächstes Jahr zum Mainstream werden könnten.In dem Bericht heißt, dass in Australien nächstes Jahr darmfreundliche Nahrungsmittel wie Kimchi oder Ghee, Butter in der indischen Küche, sehr populär sein könnten.Die USA hätten Avocado-Toast von den Australiern übernommen, daher werde die amerikanische Masse vielleicht wieder Australiens Beispiel folgen, so CNN.