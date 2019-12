Umfrage: Son Heung-min das dritte Jahr in Folge Sportler des Jahres in Südkorea

Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur ist das dritte Jahr in Folge in Südkorea zum Sportler des Jahres gekürt worden.Das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage. Befragt wurden vom 8. bis 28. November 1.700 über 13-Jährige. Die Befragten konnten bis zu zwei Athleten nennen.Son verteidigte mit einer überwältigenden Zustimmung von 82 Prozent die Spitzenposition. Der Fußballspieler steht seit 2017 an der Spitze.Auf Platz zwei folgte Ryu Hyun-jin, ein Free-Agent-Pitcher in der Major League Baseball, mit 38,7 Prozent. Dritter wurde Fußballspieler Lee Kang-in vom FC Valencia mit 13,6 Prozent.Baseballspieler Choo Shin-soo von Texas Rangers, die Olympiasiegerin im Eiskunstlauf Kim Yu-na und Ki Sung-yong von Newcastle United rangierten gemeinsam auf Platz vier.