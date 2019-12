US-Senator Graham warnt Nordkorea vor Tests von Langstreckenraketen und Atomwaffen

Photo : KBS

US-Senator Lindsey Graham hat Nordkorea vor Tests von Langstreckenraketen und Atomwaffen gewarnt.Nordkorea würde damit seine letzte, beste Chance zerstören, eine Win-Win-Einigung mit US-Präsident Donald Trump zu erzielen.Das sagte Graham, der Vorsitzende des Justizausschusses und ein enger Vertrauter des US-Präsidenten ist, der US-Zeitung "The Hill". In der Sonntagsausgabe wurde er weiter mit den Worten zitiert, dass die USA Nordkorea nicht erlauben würden, militärische Kapazitäten zu entwickeln, mit denen es die USA atomar angreifen kann. Sollte das Regime diesen Weg gehen, würde es alle noch vorhandenen Brücken niederbrennen.Nordkorea hatte am Samstag bekannt gegeben, dass es auf seinem Satellitenstartgelände Sohae den zweiten Test binnen einer Woche durchgeführt habe.