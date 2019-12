Innerkoreanisches Nordkoreas Medien prangern Moons diplomatische Schritte an

Ein nordkoreanischer staatlicher Radiosender hat die jüngsten diplomatischen Bemühungen von Südkoreas Präsident Moon Jae-in in Bezug auf die Denuklearisierung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel angeprangert.



Besessen von der Angst, als stünde eine Lebens- und Todeskrise bevor, hätten die südkoreanischen Behörden nur dumme Schritte unternommen, während sie ausländische Mächte um die Denuklearisierung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel angebettelt hätten, berichtete Radio Pjöngjang am Sonntag.



Dabei wurde Präsident Moon Jae-in jedoch nicht namentlich genannt, sondern als Behörden oder der Zuständige bezeichnet.



Radio Pjöngjang brachte auch das Treffen zwischen Präsident Moon und dem chinesischen Außenminister Wang Yi am 5. Dezember zur Sprache, ohne die Namen der beiden zu nennen. Der Sender bezeichnete es ebenfalls als „Betteln“, dass Moon seinen Dank für die aktive Rolle und den Beitrag der chinesischen Regierung für Frieden auf der koreanischen Halbinsel geäußert hatte.



Hinsichtlich des Telefongesprächs zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump über den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel am 7. Dezember hieß es, dass beide Seiten leise über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Kooperation zwischen Südkorea und den USA für die Denuklearisierung Nordkoreas gesprochen hätten.