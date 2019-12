Südkorea spendet 500.000 Dollar für bedürftige Menschen in Palästina

Photo : KBS

Die südkoreanische Regierung hat dem Welternährungsprogramm (WFP) 500.000 Dollar gespendet, um den ärmsten und vom Hunger bedrohten Menschen in Palästina zu helfen.Kim Dong-gi, Chef der südkoreanischen Vertretung in Palästina, teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, dass dem WFP Anfang Dezember 500.000 Dollar gespendet worden seien.Die UN-Organisation werde Einwohner in Palästina mit Lebensmittel-Gutscheinen versorgen. Das werde der Bewältigung der Ernährungsfrage der ärmsten Schicht und der Wirtschaft Palästinas nutzen, hieß es.Laut dem WFP werden 38.000 Einwohner im Gazastreifen und Westjordanland von Südkoreas Spende profitieren.Südkorea hatte bereits 2017 der UN-Organisation eine Million Dollar gespendet, um bedürftige Menschen in Palästina zu unterstützen. Südkorea unterhält seit 2005 eine Vertretung in Ramallah in den Palästinensischen Autonomiegebieten.