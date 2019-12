Chicagos Filmkritiker-Vereinigung vergibt besten Filmpreis an „Parasite“

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist bei den Chicago Film Critics Association Awards mit vier Preisen ausgezeichnet worden.Laut der Nachrichtenseite „Deadline“ kürte die Filmkritiker-Vereinigung in Chicago am Samstag (Ortszeit) „Parasite“ zum besten Film und auch zum besten fremdsprachigen Film.Bong wurde als bester Regisseur ausgezeichnet. Der Film gewann zudem den Preis für das beste Originaldrehbuch.Die schwarze Komödie wurde in drei Kategorien für die Golden Globe Awards 2020 nominiert, beste Regie, bestes Filmdrehbuch und bester fremdsprachiger Film.