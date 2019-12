Japan verbucht seit Exportrestriktionen doppelt so großen Exportrückgang wie Südkorea

Photo : YONHAP News

Japan hat seit der Einführung der Exportrestriktionen gegenüber Südkorea einen doppelt so großen Exportrückgang gegenüber dem Nachbarn verzeichnet wie Südkorea gegenüber Japan.Japan verschärfte am 4. Juli seine Bestimmungen für die Lieferung von drei wichtigen Halbleiter- und Display-Materialien an Südkorea.Nach Angaben beider Regierungen und Branchen am Sonntag exportierte Japan im Zeitraum von Juli bis Oktober Waren im Wert von 1,64 Billionen Yen oder 15 Milliarden Dollar nach Südkorea. Das sind 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Im selben Zeitraum schrumpften Südkoreas Exporte nach Japan um sieben Prozent auf 9,48 Milliarden Dollar.Südkorea ist für Japan der drittgrößte Abnehmer.