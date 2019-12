Präsident Moon empfängt heute US-Sondergesandten Biegun zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird heute den US-Sondergesandten Stephen Biegun zu einem Gespräch empfangen.Biegun wolle Moon ab 11 Uhr einen Höflichkeitsbesuch abstatten, teilte das Präsidialamt mit. Es wäre sein erster Besuch bei Moon seit September des Vorjahres. Damals war es kurz danach zu einem Korea-Gipfel gekommen.Beide wollen offenbar über Wege sprechen, wie Nordkorea angesichts der derzeitigen Spannungen an den Verhandlungstisch zurückgebracht werden kann.Der US-Diplomat war am Sonntag in Seoul eingetroffen und wird hier auch den ersten Vizeaußenminister Cho Sei-young und den südkoreanischen Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon, treffen.Im Anschluss an das Treffen mit Lee wird Biegun eine Erklärung abgeben, unter anderem will er eine Botschaft von US-Präsident Trump übermitteln, dass Nordkorea Provokationen unterlassen und an den Verhandlungstisch zurückkehren solle.