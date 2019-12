Wirtschaft Erwerbstätigenzahl dieses Jahr um 280.000 gestiegen

Bei der Anzahl der Erwerbstätigen ist in diesem Jahr ein viel stärkerer Anstieg als letztes Jahr verzeichnet worden.



Von dem Anstieg profitierten jedoch überwiegend die über 60-Jährigen.



Nach Angaben des Statistikamtes stieg die Zahl der Berufstätigen im Zeitraum von Januar bis November um 281.000 verglichen mit dem Vorjahr. Der Zuwachs ist dreimal so groß wie im selben Zeitraum des vergangenen Jahres.



Der Anstieg erfolgte infolge der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Regierung für ältere Menschen hauptsächlich bei den über 60-Jährigen. In dieser Altersgruppe nahm die Erwerbstätigenzahl um 367.000 zu.



Dagegen schrumpfte die entsprechende Zahl um 58.000 bei den Menschen in ihren Dreißigern und um 165.000 bei den Menschen in ihren Vierzigern.



Die Beschäftigungsquote bei den Dreißigern wuchs im November um 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 78,6 Prozent, während die bei den Vierzigern um 1,1 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent sank.