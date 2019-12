Ehrenvositzender von LG Group, Koo Cha-kyung ist tot

Photo : YONHAP News

Koo Ja-kyung, Ehrenvorsitzender der Unternehmensgruppe LG, ist am Samstag verstorben.Koo wurde 94 Jahre alt.Koo wurde im Jahr 1925 als ältester Sohn des Gründers von LG, Koo In-hwoi, geboren. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1969 wurde er 1970 Vorsitzender der LG Group und leitete sie bis 1995.Er setzte sich für die Sicherung neuer Technologien durch die Forschung und Entwicklung ein. Während seiner Amtszeit als Gruppenvorsitzender gründete LG über 70 Forschungsinstitute im In- und Ausland. Er trieb zudem den Bau von Fabriken von LG Electronics und LG Chem in China, Südostasien, Osteuropa und den Amerikas voran und half dem Konglomerat, zum globalen Konzern aufzusteigen.