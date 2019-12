Außenminister Südkoreas und Japans hatten kurzes Treffen in Spanien

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans hatten am Sonntag ein kurzes Treffen in Spanien.Wie das Außenministerium heute mitteilte, habe Ministerin Kang Kyung-wha ihren Amtskollegen Toshimitsu Motegi in Madrid zu einem rund zehnminütigen Gespräch getroffen. Die Unterhaltung sei am Rande des Asien-Europa-Treffens (ASEM) zustande gekommen.Kang habe die heute stattfindenden Gespräche in Tokio über Exportkontrollen begrüßt. Die Gespräche sollten zu einer raschen Beendigung der Exportbeschränkungen führen, habe sie gesagt.Auch hätten die Chefdiplomaten sich darauf verständigt, dass sich die Ministerien in Nordkorea-Angelegenheiten eng abstimmen.Darüber hinaus sei vereinbart worden, ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am 24. Dezember in China zu veranstalten. An dem Tag ist ein trilaterales Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang geplant.Südkorea und Tokio hatten ein formelles Außenministertreffen in Madrid angestrebt. Dieses konnte aus Termingründen nicht arrangiert werden.