Südkorea und Japan beginnen Gespräche über Exportkontrollen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder Gespräche über Exportkontrollen aufgenommen.Die Delegationen beider Länder begannen heute um 10 Uhr im japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie in Tokio Gespräche auf der Ebene von Generaldirektoren.Jeweils acht Beamte sind anwesend. Südkoreas Chefunterhändler ist Lee Ho-hyeon, Generaldirektor für internationale Handelspolitik im Ministerium für Handel, Industrie und Energie. Sein japanisches Gegenüber ist Yoichi Iida, Generaldirektor für Handelskontrolle im Wirtschafts- und Industrieministerium.Im Mittelpunkt steht eine Änderung der japanischen Exportbestimmungen auf den Stand vor der Einführung der Ausfuhrbeschränkungen gegenüber Südkorea.Lee sagte nach seiner Ankunft in Tokio am Sonntag, er wolle erläutern, dass das südkoreanische Exportkontrollsystem normal und effektiv funktioniere.Beide Länder hatten am 28. November in Seoul und am 4. Dezember in Wien Vorbereitungsgespräche geführt.