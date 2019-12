UN-Klimakonferenz geht ohne konkrete Einigung zu Ende

Photo : KBS

Die UN-Klimakonferenz 2019 (COP25) ist am Sonntag (Ortszeit) ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen.Vertreter der Umweltbehörden aus 197 Ländern einschließlich Südkoreas hatten in Madrid zwei Wochen lang diskutiert.Das Treffen wurde um zwei Tage verlängert, um sich höhere Ziele für die Reduktion der Treibhausgasemissionen, die Hauptursache für den Klimawandel, zu setzen und konkrete Methoden zu erörtern. Eine Einigung wurde aber dennoch verfehlt.Durch das Pariser Klimaabkommen von 2015 sind etwa 200 Vertragsstaaten, darunter auch Südkorea, dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Jedes Land muss nächstes Jahr den Vereinten Nationen sein Reduktionsziel vorlegen, dieses sollen führende Länder einschließlich Südkoreas ab 2021 in die Tat umsetzen.Südkorea will unabhängig von der verfehlten Einigung bis 2030 Emissionsrechte in Höhe von 16 Millionen Tonnen Treibhausgasen aus dem Ausland kaufen.