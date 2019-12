Staatspräsident Moon empfängt US-Sondergesandten für Nordkorea Biegun in Seoul

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat in Seoul den US-Sondergesandten für Nordkorea Stephen Biegun empfangen.Das Präsidialamt teilte mit, Moon habe vormittags etwa 35 Minuten lang mit Biegun ein Gespräch geführt und die Bemühungen des US-Sondergesandten um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sowie den Aufbau eines Friedenssystems in Korea bewertet. Der designierte stellvertretende US-Außenminister habe dabei bekannt gegeben, weiterhin unverändert sein Bestes für die Erfüllung der von Präsident Moon genannten historischen Aufgaben zu geben.Im Anschluss an das Gespräch kam Biegun mit dem nationalen Sicherheitsberater Chung Eui-yong zusammen und verständigte sich mit ihm darauf, für Fortschritte bei den Verhandlungen mit Nordkorea eine enge Kommunikation aufrechtzuerhalten.