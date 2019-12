Politik Börse in Seoul startet leicht schwächer in die Woche

Die südkoreanische Börse ist leicht schwächer in die Woche gestartet.



Der Leitindex Kospi verlor 0,1 Prozent auf 2.168,15 Zähler. Grund war Enttäuschung der Anleger über die teilweise Einigung der USA und Chinas in ihrem Handelsstreit.



Die Einigung sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Jedoch werde die Einigung schließlich dafür sorgen, dass es künftig Gewinne am Markt gebe.