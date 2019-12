US-Sondergesandter Biegun zu ausgeglichener Einigung mit Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte Stephen Biegun hat die Bereitschaft der USA zu einer ausgeglichenen Einigung mit Nordkorea betont.Die USA seien vorbereitet, um eine solche Einigung mittels machbaren Schritten und Flexibilität zu erzielen.Das habe der US-Diplomat am Montag im Gespräch mit dem südkoreanischen Vereinigungsminister Kim Yeong-chul gesagt, teilte dessen Ministerium mit.Auch habe Biegun erneut betont, dass die bei dem US-amerikanisch-nordkoreanischen Spitzentreffen in Singapur gemachten Versprechen erfüllt werden sollen.Minister Kim habe die Notwendigkeit grundlegender Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA betont. Auch hätten die USA und Südkorea vereinbart, weiterhin eng zusammenzuarbeiten.Biegun hatte am Montag auch den südkoreanischen Chefunterunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea Lee Do-hoon getroffen. Der designierte US-Vizeaußenminister habe dabei Gespräche mit Pjöngjang vorgeschlagen. Nordkorea wisse, wie es die USA kontaktieren könne, habe es geheißen.